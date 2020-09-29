«الثني» يصدر تعليماته بحل مشكلة عدم وصول المياه إلى بعض المناطق بغرب بنغازي

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية، عزالدين الفالح، إن رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني التقى بالمجالس المحلية لساحل غرب بنغازي، وتناول اللقاء مشكلة عدم وصول المياه لبعض المناطق.

وأكد «الفالح»، أن رئيس الحكومة الليبية، أصدر تعليماته للمؤسسة الوطنية للموارد المائية بالعمل فورا على حلحلة مشاكل المياه التي تعاني منها بعض المناطق، ومعالجة كافة مختنقاتها.

وتابع؛ أن «الثني» أطلع على أعمال الصيانة التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للموارد المائية بمختلف البلديات التابعة للحكومة الليبية، مؤكدًا أن الحكومة الليبية لن تذخر جهداً في تقديم الخدمات الضرورية لكافة المدن والمناطق دون استثناء رغم الأزمة المالية وقلة الموارد التي من شأنها تقييد تنفيذ التنمية المكانية.