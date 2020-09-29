مصادر: تأجيل جلسة الحوار الليبي في بوزنيقة بسبب «بوريطة»

تقرر تأجيل جولة الحوار الليبي الثانية المقرر انعقادها في بوزنيقة في المغرب إلى الخميس المقبل لأسباب لوجستية.

وأكدت مصادر لقناة «العربية» أن إجراء المباحثات بموعدها تعذر بسبب وجود وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خارج البلاد في مهمة رسمية.

ونفى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، سفر رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى المغرب للتوقيع على اتفاق بوزنيقة.

وشدد على أنهم ذاهبون للتحاور بحذر نظرا إلى المساحة الكبيرة لعدم الثقة بين الأطراف الليبية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، أنه تم التوافق على أن يكون محافظ مصرف ليبيا المركزي من الشرق بينما يكون لمجلس الدولة تسمية غالبية أعضاء مجلس الإدارة، بحسب زعمه.