مصادر: الأمن التونسي يداهم منزل «الكزة» ويعتقله بصحبة 16 ليبيا آخرين

أكدت مصادر، أنه تم اعتقال رئيس اللجنة التأسيسية لما يسمى بـ«الهيئة البرقاوية» عبدالحميد الكزة في تونس، بصحبة أشخاص آخرين.

وقالت مصادر بحسب «الوسط»: “داهمت قوة أمنية منزل الكزة مساء أمس الاثنين، واعتقلته رفقة فوزي الرفادي، وأشخاص آخرين، بينهم مَن ينتمي إلى قبيلة المغاربة الموجودين في تونس”.

وأضافت المصادر “لم يعرف حتى الآن أسباب هذا الإجراء، الذي اتخذته السلطات التونسية”.

وشملت قائمة المعتقلين كلًا من:

– فوزي الرفادي العبيدي.

– علي القذافي اشلبي المغربي.

– محمد علي سالم جضران المغربي.

– عطية علي سالم جضران المغربي.

– فرج عبدالله الرقعي المغربي.

– فرج طاهر القرقعي المغربي.

– هاني السنوسي القرقعي المغربي.

– فرج سعيد المقريف المغربي.

– جمعة البهيجي المغربي.

– الحاج علي اشلبي.

– عطية الجضران.

– محمد الجضران.

– فرج المقريف.

– فرج الرقعي.

– جمعة القفل.

– هاني بوذيل.

ويشار إلى أن تأسيس ما يسمى بـ«الهيئة البرقاوية»، قد تم، عقب لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووفد من المنطقة الشرقية في العاصمة التونسية في 22 مايو 2019، وهي كيان يضم فعاليات اجتماعية وثقافية.