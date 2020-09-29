«مكافحة الأمراض»: 801 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 13 حالة وشفاء 384 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020م وفقا للبيان رقم 205.

واستلم المركز عدد (3813) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1644) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (107) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (101) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (124) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1450) عينة، مختبر فرع المركز الزاوية عدد (72) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (64) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات: “مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (8) عينات، مختبر فرع المركز تازربو عدد (10) عينات، مختبر فرع المركز الكفرة عدد (6) عينات، مختبر فرع المركز غريان عدد (24) عينة، مختبر فرع المركز طبرق عدد (2) عينة، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (200) عينة، مختبر فرع المركز زوارة عدد (1) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائح على النحو التالي: “عدد ( 3012 ) عينة سالبة، عدد (801) عينة موجبة (619 جديدة + 182مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1 – طرابلس :-

– عدد 363 حالة جديدة

– عدد 108 حالة مخالطة

2- غريان :-

عدد 10 جديدة

عدد 5 مخالطة

بنغازي :

عدد 21 جديدة

3- العواتة :-

عدد 3 جديدة

4- المعمورة :-

عدد 1 مخالطة

5- المنشية–الجميل :-

عدد 5 جديدة

6- ككلة :-

عدد 2 جديدة

عدد 1 مخالطة

7 – الحرابة:-

عدد 11 جديدة

8 – الخمس :-

عدد 38 جديدة

عدد 2 مخالطة

9 – النواحي الأربع :-

عدد 9 جديدة

عدد 2 مخالطة

10 – صبراتة :-

عدد 29 جديدة

عدد 1 مخالطة

11- الزاوية الغرب :-

عدد 4 جديدة

12 – العجيلات :-

عدد 3 جديدة

13 – جنزور :-

– عدد 17 جديدة

عدد 4 مخالطة

14- سواني بن أدم

عدد 3 جديدة

15 – الزاوية المركز :-

عدد 12 جديدة

عدد 2 مخالطة

16 – ترهونة

عدد 1 جديدة

17- صرمان :-

عدد 9 جديدة

عدد 6 مخالطة

18- زليتن

عدد 9 جديدة

عدد 8 مخالطة

19- قصر الأخيار

عدد 1 جديدة

20- مصراتة

عدد 17 مخالطة

21- الرياينة

عدد 13 جديدة

22- الرحيبات

عدد 3 جديدة

23- يفرن

عدد 2 جديدة

24- الزنتان

عدد 4 جديدة

عدد 5 مخالطة

25- جادو

عدد 4 جديدة

26- درج

عدد 1 جديدة

27- الأصابعة

عدد 1 جديدة

28- باطن الجبل

عدد 4 جديدة

29- زوارة

عدد 15 مخالطة

30- اجدابيا

عدد 3 مخالطة

عدد 2 جديدة

31- تازربو

عدد 2 مخالطة

32- الكفرة

عدد 4 جديدة

33- بني وليد

عدد 25 جديدة

34 – نالوت

عدد 5 جديدة

35- القره بوللي

عدد 1 جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 384 ) حالة شفاء حسب المدن:

1- عدد 291 في طرابلس

2 – عدد 9 في القلعة

3- عدد 4 في الزاوية المركز

4- عدد 7 في تازربو

5- عدد 2.في مزدة

6- عدد 4 في مصراتة

7- عدد 13 في غدامس

8 – عدد 1 في الرحيبات

9 – عدد 3 في الزنتان

10- عدد 13 في غريان

11- عدد 14 في الكفرة

12- عدد 23 في زليتن

تفاصيــــــل الــــ ( 13 ) حالة الوفاة:

1- عدد 1 في العجيلات

2- عدد 2 في الخمس

3- عدد 2 في صبراتة

4- عدد 1 في بنغازي

5 – عدد 2 في اجدابيا

6 – عدد 1 في الزاوية المركز

7 – عدد 1 في صرمان

8 – عدد 1 في غريان

9 – عدد 1 في ترهونة

10 – عدد 1 في زليتن

الإحصاءات العامة :

1 – إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” : 34,014

2 – الحالات النشطة : 14,572

3 – المتعافين : 18,902

4 – الوفيات : 540