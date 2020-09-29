مكافحة الأمراض: تسجيل 801 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 September, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا أمس الاثنين منها 619 إصابة جديدة 182 حالة مخالطة.

وأكد المركز شفاء ( 384 ) حالة شفاء منها عدد 291 حالة في طرابلس وعدد 9 في القلعة وعدد 4 في الزاوية المركز و 7 في تازربو و 2 في مزدة و 4 في مصراتة و 13 في غدامس وحالة واحدة في الرحيبات وعدد 3 في الزنتان و 13 في غريان و14 في الكفرة و23 حالة في زليتن.

وأشار المركز إلى وفاة 13 حالة منها حالة واحدة في كل من بنغازي والزاوية المركز وصرمان وغريان وترهونة وزلين والعجيلات وحالتين في كل من الخمس وصبراتة واجدابيا.

وأوضح المركز أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 34,014 حالة وبلغت الحالات النشطة 14,572 حالة والمتعافين: 18,902 حالة والفيات: 540 حالة