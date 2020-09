الفلاح :ازمة انقطاع الكهرباء ليس لها حل علي المدي القريب

قال المدير

العام للشركة العامة للكهرباء، إبراهيم الفلاح، إن الشبكة الليبية واحدة، وأي خلل

بإحدى المحطات يؤثر على باقي الشبكة.

وأوضح الفلاح،

في تصريح إعلامي، أن بعض المحطات تعطلت

بسبب التعدي عليها من قبل بعض المواطنين الذين اقتحموها لإعادة التيار

بالقوة، مما أدى لحدوث أزمة، ليس في مصراتة فقط، ولكن في الخمس وزليتن وبعض أجزاء

من طرابلس، مبينا أن أزمة انقطاع الكهرباء في مدينة مصراتة، والتي بلغت 50 ساعة

متواصلة، هي جزء من أزمة كبيرة تعاني منها شبكة الكهرباء الليبية بالكامل .

وأضاف الفلاح أن

هناك أعطالاً في مجموعة محطات بعضها جاري العمل على صيانته، وأن خبراء ألمان

يشاركون في أعمال الصيانة، وتم إحضار قطع غيار مطلوبة، وعادت إحدى المحطات للعمل،

وسيبدأ نظام طرح الأحمال في الانتظام، مؤكدا أن الكهرباء ستعود في طرابلس لمدة 7

ساعات يوميًا على الأقل، خلال الفترة القادمة.

وطالب المواطنين

بالتعاون مع الشركة من خلال الصبر والتحمل حتى يتم صيانة باقي المحطات المتعطلة،

مشيرا إلى أن الكمية المتاحة في ليبيا بالكامل هي 3 آلاف ميجا فقط من أصل 5 آلاف

تحتاجها المدن الليبية، وهذا وضع لابد من التعامل معه بواقعية للوصول إلى حل،

مؤكدا أن العمل يتم على مدار اليوم، مُطالبًا الإعلام بالمساعدة والتدخل للتوعية

بالأزمة التي ليس حل نهائي على المدى القريب.

وتعاني طرابلس

ومدن ليبية أخرى، منذ فترة، من أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميًا

قد تصل إلى 20 ساعة، وهو ما يثقل كاهل الليبيين، خصوصًا مع حر الصيف.

ومع استمرار

الأزمة، شهدت الأسابيع الماضية خروج الليبيين في تظاهرات غاضبة أمام مقر حكومة

الوفاق غير المعتمدة، محملين إياها مسؤولية الأزمة، ويتهمونها بالتقاعس عن حلها،

كما اتهموا الشركة العامة للكهرباء، التعمد في عدم حل الأزمة.

وتعاني شبكة

الكهرباء التي كانت في طليعة ومصاف الشبكات العربية قبل عام 2011م، من مشاكل

وأزمات عديدة، حيث تردت أوضاع المولدات في ظل التعديات المستمرة، فضلاً عن تناحر

المليليشيات في الآونة الأخيرة على المناصب بها.

