إيطاليا: استئناف مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة أمر ضروري لاستدامة وقف إطلاق النار في ليبيا

أعربت وزارة

الخارجية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها، بالمحادثات الليبية – الليبية في

مدينة الغردقة المصرية، بشأن القضايا الأمنية والعسكرية، التي تجرى في إطار جهود

الأمم المتحدة.

واعتبرت

الخارجية، أن استئناف مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» يعد أمرا ضروريا

لاستدامة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأمس الإثنين

انطلق اجتماع وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها في الغردقة بتيسير من بعثة

الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، ضمن المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة

«5+5».

