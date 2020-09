انتقد باولو غريمولدي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي “صمت” الحكومة في بلاده بشأن أنباء وردت عن نية السلطات في شرق ليبيا إحالة البحارة الصقليين المحتجزين في بنغازي، والمتهمين بالصيد في المياه الإقليمية الليبية، إلى محكمة عسكرية.

وقال غريمولدي، في تصريح صحفي ” إنه في ظل الصمت العام لحكومتنا، فإن البحارة الإيطاليين المختطفين في ليبيا منذ ثلاثة أسابيع، وتركتهم المؤسسات الإيطالية لمصيرهم، سيحاكمون أمام محكمة عسكرية”وأردف “هذه مسالة خطيرة للغاية، بل إنها أكثر خطورة بسبب عدم اهتمام وزارة خارجيتنا”

The post برلماني إيطالي ينتقد صمت بلاده بشأن البحارة المحتجزين شرق ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24