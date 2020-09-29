طرابلس تسجل أعلى حصيلة إصابات جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 September, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا مؤكدا أن أعلى إصابات سجلت في العاصمة طرابلس بـ 363 حالة جديدة و 108 حالة مخالطة من إجمالي 801 إصابة جرى تسجيلها في ليبيا يوم أمس الاثنين.

وأكد المركز أنه في غريان جرى تسجيل 10 حالات جديدة و5 مخالطة وفي بنغازي سجلت 21 حالة جديدة وفي العواتة سجلت 3 حالات جديدة وفي المعمورة سجلت حالة واحدة مخالطة وفي المنشية—الجميل سجلت 5 حالات جديدة وفي ككلة سجلت حالتين جديدتين وحالة مخالطة وفي الحرابة جرى تسجيل 11 حالة جديدة وفي الخمس سجلت 38 حالة جديدة وحالتين مخالطتين وفي النواحي الأربع سجلت 9 حالات جديدة و2 مخالطة وفي صبراتة سجلت 29 حالة جديدة وحالة واحدة مخالطة وفي الزاوية الغرب سجلت 4 حالات جديدة وفي العجيلات سجلت 3 حالات جديدة وفي جنزور سجلت 17 حالة جديدة و4 حالات مخالطة وفي سواني بن أدم جرى تسجيل 3 حالات جديدة وفي الزاوية المركز سجلت 12 حالة جديدة وحالتين مخالطتين وفي ترهونة سجلت حالة واحدة جديدة وفي صرمان سجلت 9 حالات جديدة و6 مخالطة وفي قصر الأخيار سجلت حالة واحدة جديدة وفي مصراتة سجلت 17 حالة مخالطة وفي الرياينة سجلت 13 حالة جديدة وفي الرحيبات سجلت 3 حالات جديدة وفي يفرن سجلت حالتين جديدتين وفي الزنتان سجلت 4 حالات جديدة و5 حالات مخالطة وفي جادو سجلت 4 حالات جديدة وفي درج سجلت إصابة واحدة جديدة وكذلك في الأصابعة وفي باطن الجبل سجلت 4 إصابات جديدة وفي زوارة سجلت 15 حالة مخالطة وفي اجدابيا سجلت 3 حالات مخالطة وحالتين جديدتين وفي تازربو سجلت حالتين مخالطتين وفي الكفرة سجلت 4 حالات جديدة وفي بني وليد سجلت 25 حالة جديدة وفي نالوت سجلت 5 حالات جديدة وفي القره بوللي سجلت إصابة واحدة جديدة.