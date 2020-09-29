تونس والجزائر تؤكّدان ضرورة التوصّل إلى اتفاق سياسي شامل ودائم بين الليبيين أنفسهم

ليبيا – أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج عثمان الجرندي خلال جلسة عمل جمعته أمس مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم على ما يجمع تونس والجزائر من علاقات أخوّة وتعاون استراتيجية.

اللقاء تضمّن -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للخارجية التونسية- التأكيد على تطابق وجهات النظر بين البلدين بخصوص عدد من المسائل الإقليمية والدولية، ومنها الوضع في ليبيا.

وجدّد الوزيران التأكيد على موقف البلدين المبدئي الداعم للحلّ السلمي التوافقي في إدارة هذه الأزمة، وعلى ضرورة التوصّل إلى اتفاق سياسي شامل ودائم بين الليبيين أنفسهم، مشدّدين على تمسك تونس والجزائر بوحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها.

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