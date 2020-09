السفير الليبي في المغرب: انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات مساء اليوم بمدينة بوزنيقة

أكد السفير الليبي في المغرب، عبد المجيد غيث، أن

جولة جديدة من المفاوضات الليبية ستنطلق مساء اليوم بمدينة بوزنيقة، التي احتضنت

الجولة السابقة من المفاوضات بداية الشهر الجاري.

وأضاف غيث في تصريح صحفي، أن “وفد ما يسمى

بمجلس الدولة ومجلس النواب قد وصلا إلى المغرب، مؤكدا أنهما يستعدان لعقد

المفاوضات التي من المتوقع أن تنتهي بالتوقيع على التفاهمات التي تم التوصل إليها

خلال الجولة الأولى من الحوار الليبي التي احتضنها المغرب من 6 إلى 10 من الشهر

الحالي.

ونوه السفير إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح

قد يحضر التوقيع على الاتفاق النهائي الخميس المقبل إذا أحرزت المفاوضات تقدما.

ويذكر أن مدينة بوزنيقة المغربية تستضيف اجتماعات

للأطراف الليبية، للتشاور والتوصل إلى تفاهمات بشأن العديد من الملفات الخاصة

بتشكيل الرئاسة والحكومة، وتوحيد المؤسسة العسكرية والوزارات والهيئات.

