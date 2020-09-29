التكبالي: الميليشيات تختطف القرار السياسي في طرابلس والغرب الليبي برمّته

ليبيا – علّق عضو مجلس النواب علي التكبالي على تصريح صلاح النمروش وزير الدفاع المعين مؤخّرًا من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والذي قال فيه: “نرفض أيَّ حوار ليس فيه تمثيل لأبطال بركان الغضب”.

التكبالي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين اعتبر أنّ تصريح النمروش تذكير باختطاف الميلشيات للقرار السياسي في طرابلس والغرب الليبي برمّته، وهو ما يصبُّ في خانة تهديدهم بإمكانيّة اعتراضهم على أيّ حلّ سياسي كحقٍّ وشرعية مكتسبة لهم بقوة السلاح.

ورأى أنّ حديث النمروش عبارة عن رسالة امتنان للميلشيات الذين يشكّلون النواة الصلبة والحقيقية لعملية بركان الغضب وللكيان الذي يطلقون عليه لقب الجيش الليبي هناك، مضيفًا: “الوزير يعرف جيدًا أنه لا يوجد جيش، وأنّ الميلشيات هي من قدّمت الحماية لحكومة الوفاق ولرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج”.

وأضاف أنّ القيادات العسكرية بالغرب تتصارع فيما بينها، وكلُّ شخصية منهم تدّعي أنها هي من تمثل وحدها قرار ما يدعون أنه جيش، وفي مقدّمة هؤلاء أسامة الجويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية.

عضو مجلس النواب تابع: “هذه القيادات تستعين بالميلشيات في صراع البقاء وتوازن القوى والتقرّب من تركيا، وبالتالي من غير المتوقع إطلاقًا إذعانها للتفاهمات والمخرجات الدولية المطالبة بتفكيك تلك الميلشيات ونزع سلاحها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية