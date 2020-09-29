الجمعية العامة للأمم المتحدة: اجتماعات افتراضية تفرضها جائحة كورونا

في هذه الحلقة من برنامج ريبورتاج التي تتضمن باقة من التقارير الخاصة بمراسلي فرانس24، البداية من مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات الافتراضية التي فرضتها جائحة كورونا، ثم نتجه إلى ليبيا وظاهرة انتشار التطبيقات الذكية بين المواطنين في ظل جائحة كورونا والتي وفرت لمستخدميها العديد من الخدمات مع احترام التباعد الاجتماعي، ثم نذهب إلى إيران وتفاقم أزمة الريال الإيراني مع ارتفاع أسعار الأجهزة الذكية، والنهاية من الجزائر، حيث يتجه المواطنون في فصل الصيف إلى الشواطئ غير المأهولة للاستمتاع بالبحر قبل العودة المدرسية.

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