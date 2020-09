أعلنت السلطات

الأميركية، الثلاثاء، تعاملها مع عملية احتجاز رهائن جرى خلالها تبادل لإطلاق

النار، أسفرت عن سقوط قتلى، بينهم مشتبه به في ولاية أوريغون .

وكان رئيس شرطة

إحدى المقاطعات الأميركية، قد قال إن واقعة إطلاق نار في سالم بولاية أوريغون

أسفرت عن سقوط قتلى بينهم مشتبه به.

