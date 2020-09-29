كشفت مصادر دبلوماسية مغربيةلوسائل إعلام مغربية، أن جولة بوزنيقة الثانية، التي كان مقرراً عقدها اليوم الثلاثاء بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي، تم تأجيلها .

ولم توضح تلك المصادر، أسباب التأجيل والذي يعد الثاني،بعد أن كان مقررا إطلاق الحوار الأحد الماضي.

وبينما تم تبرير التأجيل الأول بأسباب لوجستية وبحركة الطيران، يثير التأجيل الثاني لانطلاق الجولة الثانية من الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة، بحسب مراقبين، أكثر من علامة استفهام حول دواعيه، وإن كان مرتبطاً بدخول أطراف إقليمية ودولية من أجل إجهاض التفاهمات والتقدم الذي تحقق في الجولة الأولى، حسب ذات المصادر الاعلامية