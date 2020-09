أشارت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، إلى إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،

يحفر قبره بيديه ويسعى للقضاء على نفسه بنفسه، لاسيما بعد تزايد تدخلاته في دول

عديدة دون وجه حق.

وقالت الشاذلي، في بيان لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: الملف

الكردي واليوناني، أضيف إليهما جبهة سوريا، وجبهة العراق، وجبهة ليبيا، وأخيرا

جبهة أذربيجان وحربه على أرمينيا.

وأعربت الشاذلي، عن أملها أن يخرج أردوغان من هذه الجبهات التي فتحها على

نفسه مدحورا مقهورا، وأن تكون فيها نهاية المريعة، ككل الجبابرة.

وكان الرئيس الأرميني، أرمين سركسيان، قد أكد أمس الاثنين، أن بلاده لن تسمح

بتكرار ما وصفه بـ«شبح الدولة العثمانية»، ودعمها لأذربيجان.

يأتي هذا ردا على الرئيس التركي، الذي أكد على دعم بلاده لأذربيجان في

الصراع العسكري الدائر حاليا مع أرمينيا بإقليم ناغورني قره باغ.

The post وفاء الشاذلي: أردوغان يسعى للقضاء على نفسه بتدخلاته الغير مشروعة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24