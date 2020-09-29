مستشار “عقيلة”: تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الليبية في “اجتماعات جنيف”

كشف عبد الحميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عن التحضير لعقد اجتماعات ليبية جديدة في سويسرا.

وقال الصافي في مداخلة هاتفية عبر قناة “العربية الحدث” اليوم الثلاثاء إن جنيف ستحتضن اجتماعات جديدة الأيام المقبلة من أجل تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الجديدين، ولترجمة مبادرة المستشار عقيلة صالح على أرض الواقع، وفق رؤى برلين.

يشار إلى أن الحوارات الليبية المكثفة في عدد من المسارات شهدت توافقا مؤخرا على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم، ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، أنه تم التوافق على أن يكون محافظ مصرف ليبيا المركزي من الشرق بينما يكون لمجلس الدولة تسمية غالبية أعضاء مجلس الإدارة، بحسب زعمه.