وزير العمل للسراج: المنطقة الغربية سجلت أكبر عدد باحثين عن العمل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 September, 2020

قال وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء أن المنطقة الغربية سجلت أكبر عدد باحثين عن العمل موضحا أن إجمالي عدد الباحثين عن العمل والمسجلين في المنظومة بلغ 244,499 الف شخص منهم عدد 525 من ذوي الإعاقة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الإحصائية أوضحت أن المنطقة الغربية لديها أكبر عدد من الباحثين عن العمل تليها المنطقة الشرقية ثم الوسطى ثم الجنوبية، وأن نسبة الأناث الباحثات عن العمل أكبر من نسبة الذكور.

وأوضح المجلس الرئاسي أن الأمين قدم للسراج إحاطة بخصوص القرار رقم 567 لسنة 2020م، الذي أصدره السراج في أغسطس الماضي، بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب واستعرض نتائج عملية الحصر الشامل للباحثين عن عمل في جميع أنحاء ليبيا (المنطقة الغربية والوسطى والشرقية والجنوبية) الذين تتوفر فيهم شروط التعيين والتدريب بالقطاع العام.

يذكر أن حصر الباحثين عن عمل هو المادة الأولى من القرار الذي يشتمل على ست مواد تستهدف تعيين وتدريب الباحثين عن عمل، وأن تلتزم وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة بتوفير التغطية المالية لتنفيذ البرنامج التشغيلي والتدريبي.