الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 13 وفاة و801 إصابة بكورونا ليتجاوز إجمالي الإصابات 34 ألف

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم

الثلاثاء، تسجيل 13 حالة وفاة و801 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز في بيان عبر موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن من بين الإصابات المسجلة اليوم، 619 حالة جديدة

و182 حالة مخالطة.

وأفاد المركز أن إجمالي الإصابات بالفيروس في

عموم ليبيا وصل إلى 34.014، مضيفا أن إجمالي الوفيات 540 حالة وفاة، والمتعافين

18,902 حالة.

