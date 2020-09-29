البعثة الأممية: الوفد الأمني والعسكري المجتمعان في الغردقة أظهرا تفاعلًا مع الدعوة إلى التهدئة

ليبيا – أصدرت بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بيانًا حول المحادثات الأمنية والعسكرية في الغردقة في مصر.

البعثة وفي بيانها الذي تلقّت المرصد نسخة منه قالت: “اجتمعت أمس الإثنين في مدينة الغردقة المصرية وفودًا أمنيّة وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، وبدأت محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي تأتي في إطار المحادثات المستمرّة للجنة العسكرية المشتركة 5+5”

وأعربت عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها السخية للوفود، كما تقدّمت بالشكر إلى الوفدين اللذين أظهرا موقفًا إيجابيًا وتفاعلًا مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا.

البعثة أعربت عن تطلّعها إلى أن تؤدّي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية على أن تعرض هذه النتائج على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

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