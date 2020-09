أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن الأمن التونسي داهم منزل عبد الحميد الكزة رئيس الهيئة البرقاوية الموالية للوفاق غير المعتمدة، ويحقق معه بعد وصوله إلى تونس قادما من تركيا وبحوزته مبالغ مالية كبيرة.

