عقب عودته من تركيا.. «السراج» يستعرض مع وزير عمله «نتائج حصر العاطلين عن العمل»

ناقش فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، صباح اليوم الثلاثاء، عقب عودته من تركيا، تشغيل وتدريب الشباب العاطلين عن العمل، خلال لقائه بوزير العمل والتأهيل المهدي الأمين.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على فيسبوك، في إيجاز صحفي، أن الأمين استعرض نتائج عملية الحصر الشامل للباحثين عن عمل في جميع أنحاء ليبيا (المنطقة الغربية والوسطى والشرقية والجنوبية) الذين تتوفر فيهم شروط التعيين والتدريب بالقطاع العام.

وتابع؛ أن العدد الكلي ” بلغ 244,499 ألف باحث عن عمل، مسجلين في المنظومة، من بينهم عدد 525 من ذوي الإعاقة”، لافتًا إلى أن “الاحصاءات أوضحت أن المنطقة الغربية لديها أكثر عدد من الباحثين تليها المنطقة الشرقية ثم الوسطى ثم الجنوبية، وأن نسبة الإناث الباحثات عن العمل أكبر من نسبة الذكور”.

جدير بالذكر أن حصر الباحثين عن عمل هو المادة الأولى من القرار الذي يشتمل على ست مواد تستهدف تعيين وتدريب الباحثين عن عمل، وأن تلتزم وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة بتوفير التغطية المالية لتنفيذ البرنامج التشغيلي والتدريبي.