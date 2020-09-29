غطاس: لا يمكن تحقيق اتفاق في ليبيا ينطوي على تشكيل جيش موحّد في ظلّ وجود الميليشيات

ليبيا – استبعد البرلماني المصري ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية سمير غطاس إمكانية تحقيق اتفاق في ليبيا ينطوي على تشكيل جيش موحّد، في ظلّ وجود ميليشيات مسلّحة قوية مثل التي تسيطر على مدينة مصراتة.

غطّاس وفي تصريح لموقع “اندبندنت عربية” أمس الثلاثاء أوضح أنّه لا يمكن دمج هذه الميليشيات في الجيش الوطني، ومن جانب آخر لا يمكن تشكيل جيش موحّد تحت إمرة القائد العام للقوّات المسلّحة المشير خليفة حفتر بالنظر إلى أنّ غرب ليبيا لا يدين له بالولاء.

وأضاف: “المشوار ما زال طويلًا جدًا حتى يتمّ دمج الميلشيات مع الجيش الوطني، وإذا حدث ذلك فقد ينفجر الجيش في داخله، كما أنه ما زال الوقت مبكّرًا حتى يمكن دمج أبناء القبائل، خاصّة أنهم ليسوا مُدرَّبين ولا يمكن الاعتماد عليهم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية