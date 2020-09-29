المركز الليبي للدراسات والبحوث: 5% من مواطني ليبيا غير مقتنعين بوجود كورونا وهم الأخطر على الآخرين

ليبيا – أكّد رئيس المركز الليبي للدراسات والبحوث الاكتوارية الدكتور عبد الغفار المنفي أنّ خمسة في المئة من مواطني ليبيا غير مقتنعين بأن كورونا موجود بيننا.

المنفي وفي تصريح لموقع “اندبندنت عربية” أمس الإثنين قال: “أن هذه الفئة العمرية تشكّل خمسة في المئة من مواطني ليبيا، وأنّ الخمسة في المئة من السكان غير مقتنعين بأنّ كورونا موجود بيننا، وهم الأخطر على الآخرين”.

ورأى أنّ الأرقام في ليبيا غير واضحة،مضيفًا: “فالأرقام عندنا متفاوتة، ففي بعض الأيام نجد 1000 إصابة، وفي اليوم التالي 500، وهذا غير منطقي”.

المنفي أعرب عن تخوّفه من ارتفاع معدّل الإصابات اليومي بمقدار 1500 حالة إذا ما استمر تنظيم المناسبات الاجتماعية، في ظلّ عدم وعي المواطن بالمخاطر، وإصراره على عدم الالتزام بالتعليمات الصحية.

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