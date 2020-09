إطلاق سراح عبد الحميد الكزة وآخرين بعد ساعات من اعتقالهم في تونس

أطلقت السلطات

التونسية، فجر اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية، عبد الحميد

الكزة، وأشخاص آخرين، بعد ساعات من توقيفهم.

وقالت وسائل

إعلامية إن قوات قد داهمت منزل الكزة في تونس، مساء أمس الإثنين، واعتقلته، ومعه فوزي

الرفادي، وأشخاص آخرين ينتمون إلى قبيلة المغاربة الموجودين

في تونس.

وكانت الهيئة

البرقاوية قد تأسست عقب لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز

السراج، ووفد من المنطقة الشرقية في العاصمة التونسية طرابلس، في مايو 2019، وهي

كيان يضم فعاليات اجتماعية وثقافية.

