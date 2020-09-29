حسونة: المرضى الذين لديهم الأمان الزائف من كورونا سينشرون الوباء بشكل أكثر

ليبيا – أكّدت الطبيبة المتخصّصة في مكافحة العدوى رويدا حسونة أنه من الواجب الالتزام بالإجراءات الوقائية بهدف تفادي مرحلة ذروة الانتشار.

حسونة وفي تصريح لموقع “اندبندنت عربية” أمس الإثنين كشفت عن انزعاجها من بعض المرضى الذين لديهم الأمان الزائف، قائلة: “هؤلاء لا يعتبرون الفيروس قاتلًا وفتاكًا، وبالتالي فهم غير ملتزمين بالحجر الصحّي وإجراءات الوقاية، ما سينشر الفيروس أكثر”.

وأضافت: “الأطقم الطبّية تبذل مجهودًا مضاعفًا،بما أن عددًا من العناصر الطبّية المساعدة تخاف العمل داخل برج الأمل المخصّص للمصابين بفيروس كورونا”،معربة عن خشيتها من نقص التوعية الطبّية وضعف الإعلام في نشرها بين الناس.

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