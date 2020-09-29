السراج يؤكد لوفد من غات دعمه للبلديات لتحقيق التنمية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 September, 2020

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء خلال لقائه وفدا من مدينة غات دعمه للبلديات لتحقيق التنمية.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السراج أكد خلال لقائه وفدا من مدينة غات في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس دعمه الكامل للبلديات لتحقيق التنمية، مشيراً لأهمية دور المرأة والشباب في إنجاح برامج التنمية، وتطرق إلى ضرورة تطوير المناطق الحدودية وإرساء علاقات تعاون مع المدن الحدودية المجاورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح المعابر الحدودية من خلال التواصل مع دول الجوار.

وأكد السراج على اهتمام حكومة الوفاق بتلبية احتياجات غات ومدن الجنوب الليبي وحرصها على تحسين الظروف المعيشية في كامل المنطقة.

وبحث الاجتماع سبل إيجاد معالجات سريعة للمختنقات التي تواجه عدد من المرافق في غات من بينها مشكلة مياه الشرب حيث وجه السراج بتخصيص ميزانية لذلك، والعمل على تنفيذ ما تقدم به الوفد من مطالب تشمل إقامة سدود لوقف تدفق مياه السيول والفيضانات، ودعم قسم الكلي بمستشفى غات العام وتزويده بالمعدات والأجهزة للحد من انتشار فيروس كورونا، وصيانة طريق أباري غات، وإعداد دراسات للطريق البديل الذي يربط باطن الجبل (بلدية درج) بمنطقة العوينات ببلدية غات، إضافةً للإسراع في استكمال صالة الركاب بمطار غات، وعودة استئناف الرحلات الداخلية بين مطاري طرابلس وغات.

وضم وفد مدينة غات عضو مجلس الدولة أبكدة محمد علي، ورئيس المجلس البلدي موسى السنوسي المهدي، وعضوي المجلس البلدي قدري احمد السنوسي وفاطم محمد سيدي، والناشط بالمجتمع المدني السيد صديق اكوني.