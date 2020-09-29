وزير الصحة يتفقد عددا من المرافق الصحية ببلدية الأبرق

أجرى وزير الصحة سعد عقوب، جولة ميدانية في عدد من المرافق الصحية ببلدية الأبرق، شملت مستشفى الأبرق القروي، ومركز الرصد والتقصي والاستجابة السريعة .

حيث اطلع على أعمال التطوير وجودة الخدمات الطبية المقدمة في الأقسام وغرف العمليات والعناية الفائقة وأقسام الإيواء، وعلى الجهود المبذولة لخدمة المرضى والمترددين بهدف التعرف عن قرب على ملاحظات الكوادر الطبية والإدارية واحتياجاتهم .

كما تفقد عقوب مركز الرصد، مبينا أن الهدف من الزيارة هو التأكد من الجاهزية الدائمة لمرافق الوزارة في بلدية الأبرق، والاطمئنان على تكامل الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة.

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