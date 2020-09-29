«السراج» يوجه بإقامة سدود في «غات» ودعم المرأة والشباب في «برامج التنمية»

استقبل فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وفداً من مدينة غات، وأكد على دعمه الكامل للبلديات لتحقيق التنمية، وعلى أهمية دور المرأة والشباب في إنجاح برامج التنمية.

وضم الاجتماع، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على فيسبوك، عضو المجلس الأعلى للدولة أبكدة محمد علي، ورئيس المجلس البلدي موسى السنوسي المهدي، وعضوي المجلس البلدي السيدين قدري احمد السنوسي وفاطم محمد سيدي، والناشط بالمجتمع المدني السيد صديق اكوني.

وهنأ السراج رئيس المجلس البلدي على ثقة المواطنين متمنياً لهم التوفيق في دورته الثانية، مؤكداً على التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات.

وأكد البيان أن «السراج» تطرق إلى ضرورة تطوير المناطق الحدودية وإرساء علاقات تعاون مع المدن الحدودية المجاورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح المعابر الحدودية من خلال التواصل مع دول الجوار.

وشدد البيان على اهتمام حكومة الوفاق، بتلبية احتياجات غات ومدن الجنوب الليبي وحرصها على تحسين الظروف المعيشية في كامل المنطقة.

وبحث الاجتماع سبل إيجاد معالجات سريعة للمختنقات التي تواجه عدد من المرافق في غات من بينها مشكلة مياه الشرب، حيث وجه السراج بتخصيص ميزانية لذلك، والعمل على تنفيذ ما تقدم به الوفد من مطالب تشمل إقامة سدود لوقف تدفق مياه السيول والفيضانات، ودعم قسم الكلى بمستشفى غات العام وتزويده بالمعدات والأجهزة للحد من انتشار فيروس كورونا، وصيانة طريق أباري غات، وإعداد دراسات للطريق البديل الذي يربط باطن الجبل (بلدية درج) بمنطقة العوينات ببلدية غات، إضافةً للإسراع في استكمال صالة الركاب بمطار غات، وعودة استئناف الرحلات الداخلية بين مطاري طرابلس وغات.