شركة سرت: معدلات الإنتاج تتجاوز 60 ألف برميل يوميا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 September, 2020

أعلنت شركة سرت لإنتـاج وتصنيـع النفـط والغـاز وصول معدلات الإنتاج إلى أكثر من 60 ألف برميل يوميا بعد استئناف عمليات الإنتاج.

وأشار مدير إدارة الإنتـاج بالمؤسسـة الوطنيـة للنفـط أنور عقيل في خطاب موجه للعاملين بالشركة إلى استئناف عمليات الإنتاج والوصول إلى معدلات إنتاج من النفط الخام تفوق 60 ألف برميل يوميا خلال فترة وجيزة وقياسية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في 19 سبتمبر المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة.