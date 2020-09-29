إصابات كورونا في ليبيا ترتفع بوتيرة مرعبة

سجلت ليبيا 801 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، في حصيلة ثقيلة لا تعتبر الأولى من نوعها التي يُعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض مؤخرًا.

وتوزعت إصابات “كورونا” الجديدة ما بين 619 عينة جديدة و182 عينة أخرى مخالطة، بينما أعلن المركز في أحدث إحصاءاته عن تسجيل 384 حالة تعافٍ جديدة و13 حالة وفاة.

وبحسب بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض؛ فقد بلغ إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 34,014 حالة، بينها 14572 حالة نشطة، و18902 حالة شفاء و540 حالة وفاة.

وتواصل إصابات “كورونا” ارتفاعها المُقلق في ليبيا منذ ظهور الفيروس في البلاد لأول مرة، حيث لم تتوقف الأعداد عن الارتفاع بشكل يومي، مما يستوجب وقفة جادة من قبل الجهات المعنية ورفع مستوى وعي المواطنين بخطر الوباء.

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