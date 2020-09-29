وزير الصحة يفتتح العيادة المجمعة بالقيقب

افتتح وزير الصحة مساء أمس العيادة المجمعة بالقيقب، وذلك بعد تجهيزها بأحدث المعدات الطبية، بهدف تسهيل الخدمة الطبية والعلاجية للمرضى والمترددين، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

وأجرى عقوب جولة داخل أقسام العيادات للاطلاع على الإمكانات والتجهيزات والتي تضم، أقساما وعيادات للكشف الطبي في عدد من التخصصات، بالإضافة إلى التحاليل الطبية، والتصوير الإشعاعي، وقسم التطعيم.

مؤكدا أن العلاقة المميزة التي تربط كافة العاملين بالقطاع الصحي تعود بثمارها على المريض والطبيب والنظام الصحي بشكل كامل.

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