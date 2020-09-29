مصدر لـ218: القبض على مسؤول كبير بحكومة الوفاق

أكد مصدر لقناة “218”، اليوم الثلاثاء، أن جهات أمنية ألقت القبض على وكيل شؤون الديوان بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق صالح الصكلول، بتهم فساد.

وجاء القبض على الصكلول بعد وقت قصير من تأكيد قسم التحقيقات بمكتب النائب العام لـ”218″، بصدور أمر بحبس وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، بشبهة فساد.

وكان مكتب النائب العام، أعلن إيقاف وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر وعميد بلدية بني وليد سالم انوير، الاثنين، بتهمة اختلاس أموال.

من جهته أكد “لواء الصمود” في مدينة مصراتة، القبض على عميد بلدية بني وليد، وأشارت مصادر غير رسمية، إلى أن اللواء شارك في عملية القبض على سالم انوير.

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