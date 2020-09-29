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أغلبهم من الإخوان.. مجلس الدولة يرفع وفده المشارك في “بوزنيقة” إلى 13 عضوا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصل وفد النواب الليبي المشارك في الجولة الثانية من الحوار مع مجلس الدولة الاستشاري في بوزنيقة، إلى المغرب اليوم الثلاثاء.

وقال عضو مجلس النواب عصام الجهاني في تدوينة على موقع “فيسبوك”: “وصلنا بحول الله إلى مدينة الرباط بالمملكة المغربية للجولة الثانية من الحوار، والتي قد تبدأ الليلة أو صباح الغد!”.

ويشارك مجلس النواب بجلسات الحوار بنفس الأعضاء المشاركين في الجولة الأولى “5 أعضاء بدون مستشارين”، في المقابل رفع المجلس الاستشاري عدد ممثليه إلى 13 عضوا أغلبهم أعضاء محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا.

وقالت مصادر إن وفد مجلس النواب يتخوف من رغبة بعض أطراف وفد الدولة نقض الاتفاق السابق، والذي توصل إلى تفاهمات حول توزيع المناصب السيادية.

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الإخوان المغرب بوزنيقة ليبيا مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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