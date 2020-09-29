شركة الكهرباء تعلن الوضع العام للشبكة بالمنطقة الشرقية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 September, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية اليوم الثلاثاء عن الوضع العام للشبكة بالمنطقة الشرقية.

وأكدت الشركة عودة وحدات التوليد التي كانت خارج الخدمة خلال الفترة الماضية نتيجةً لنقص إمدادات الوقود الخفيف والغاز مشيرة إلى دخول الوحدة الخامسة بمحطة توليد الشمال بنغازي للخدمة بحمل 200ميقاوات بالوقود الخفيف ( الديزل ) وكذلك الوحدة الثالثة بمحطة توليد السرير الغربي بحمل 220ميقاوات والوحدة الثانية بمحطة توليد الزويتينة.

وبينت الشركة أن العمل جاري لتشغيل الوحدة البخارية الثالثة بمحطة توليد شمال بنغازي بقدرة 110 ميقاوات وبذلك ترتفع القدرة الإنتاجية في محطات الإنتاج بإجمالي القدرة المتاحة ( 1300 ميقاوات ) وبالتالي ستنخفض قيمة العجز وعدد ساعات طرح الأحمال.

ودعت شركة الكهرباء شركتي سرت لتصنيع النفط والغاز وشركة البريقة لتسويق النفط لرفع مخصصات الغاز من ( 190 مليون قدم مكعب إلى الغاز إلى 245 مليون قدم مكعب) وزيادة إمدادت الوقود الخفيف ( الديزل ) حتى يتم تشغيل باقي الوحدات المتوقفة وهي وهي الوحدة الأولي والرابعة بتوليد محطة الشمال بنغازي، الوحدة الثالثة والرابعة بمحطة بتوليد الزويتينة، الوحدة الثانية بمحطة توليد السرير الغربي.

وأشارت الشركة إلى أنه في حالة تم تشغيل هذه الوحدات سوف تتمكن الشركة العامة للكهرباء من تغطية جميع أحمال المنطقة الشرقية.