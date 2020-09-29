«الثني» يصدر تعليماته بسرعة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإدخار والإستثمار العقاري

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني، تعليماته لوكيل وزارة المالية والتخطيط والمكلف بتسيير المهام بالوزارة، بالإسراع في تشكيل مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري.

وجاء في نص القرار، أنه “بالإشارة لكتاب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة لمصرف الادخار والاستثمار العقاري رقم ص م ش أ م / 9 / 2020 بتاريخ 7/9/2020 بخصوص إعادة تنظيم إدارة مصرف الإدخار والإستثمار العقاري وبصفة خاصة تشكيل مجلس إدارة المصرف”.

وأوضح القرار، أن «الثني» أحال “نسخة من الكتاب المشار إليه مع مرفقاته لإتخاذ ما يلزم في هذا الشأن حسب الإختصاص مع ضرورة سرعة الإجراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف حرصا على حسن سير العمل بالمصرف وخدمة للصالح العام”.