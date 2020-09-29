ليبيا الان

«الثني» يصدر تعليماته بسرعة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإدخار والإستثمار العقاري

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني، تعليماته لوكيل وزارة المالية والتخطيط والمكلف بتسيير المهام بالوزارة، بالإسراع في تشكيل مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري.

وجاء في نص القرار، أنه “بالإشارة لكتاب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة لمصرف الادخار والاستثمار العقاري رقم ص م ش أ م / 9 / 2020  بتاريخ 7/9/2020  بخصوص إعادة تنظيم إدارة مصرف الإدخار والإستثمار العقاري وبصفة خاصة تشكيل مجلس إدارة المصرف”.

وأوضح القرار، أن «الثني»  أحال “نسخة من الكتاب المشار إليه مع مرفقاته لإتخاذ ما يلزم في هذا الشأن حسب الإختصاص مع ضرورة سرعة الإجراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف حرصا على حسن سير العمل بالمصرف وخدمة للصالح العام”.

الوسوم

الثني مصرف الإدخار والإستثمار العقاري

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك