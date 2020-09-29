تسجيل 801 إصابة.. و484 حالة شفاء من فيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة كورونا أمس تسجيل 801 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا، من بين 3 آلاف و813 عينة تم فحصها في المختبرات المرجعية، وأضاف المركز في بيانه رقم 205 تعافي 484 مصابا من الفيروس، ووفاة 13 شخصا.
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قناة ليبيا
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