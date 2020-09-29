ليبيا الان

وزير التعليم يطلع على استعداد جامعة النجم الساطع لبداية العام الجامعي المقبل

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قام وزير التعليم فوزي بومريز بزيارة لجامعة النجم الساطع في البريقة، برفقة رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، وعدد من مدري الإدارات بالوزارة، لمتابعة وصول التجهيزات الفنية من الوسائل التعليمية للجامعة .
واطلع بومريز خلال الزيارة على صيانة مدرجات الجامعة، ومدى استعدادها لبداية العام الجامعي المقبل.
وتأتي هذه الزيارة في سياق المتابعة المستمرة لوزير التعليم لمختلف المؤسسات التعلمية في كافة المناطق التابعة للحكومة الليبيةـ للاطلاع عن كثب على واقع وسير العملية التعليمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك