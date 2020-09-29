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السراج: بوفاة أمير الكويت فقدنا قائدا حكيما كان ساعيا للم الشمل

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 September, 2020

بعث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج برقية تعزية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت 

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السراج أعرب في برقية التعازي عن خالص العزاء والمواساة في الفقيد الكبير، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. 

وقال رئيس المجلس الرئاسي : “لقد فقدنا بوفاة سمو الشيخ صباح قائدا حكيما كرس حياته لخدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية، وكان طوال حياته ساعيا للم الشمل ورأب الصدع وتوحيد المواقف العربية.”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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