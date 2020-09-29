«بومبيو»: روسيا تواصل لعب دور مزعزع للاستقرار في المنطقة خاصة في ليبيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن “روسيا تواصل لعب دور مزعزع للاستقرار في المنطقة، خاصة في ليبيا”، بينما ادعى أن بلاده تدعو إلى “انسحاب جميع القوات الأجنبية والمصالحة في البلاد”.

وقال «بومبيو»، خلال زيارته للمنشآت العسكرية في قاعدة سودا بجزيرة كريت اليوناينة، اليوم الثلاثاء، إنه “اتفق مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على دراسة احتمالات مواجهة روسيا”.

وأشار إلى أن “الهدف من وجوده في جزيزة كريت هو الترويج لواحدة من أقوى العلاقات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء أوروبا”، على حد قوله.

وأضاف «بومبيو»، أن “الولايات المتحدة تعتبر اليونان ركيزة حقيقية للاستقرار والازدهار في شرق البحر المتوسط”​​، مؤكدا أن “تعاون بلاده مع اليونان يتطور بشكل سريع للغاية، خاصة بعد توقيع اتفاقية التعاون في مجال الدفاع العام الماضي”.

وشدد على أهمية هذا التعاون، خاصة في ظل الدور الذي تلعبه روسيا في المنطقة الهادف لزعزعة الاستقرار فى المنطقة .