وزير الخارجية الألماني: “الحل الشامل” يبدأ مع توقف إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن التقارب الذي حدث بين “الوفاق” والحكومة الليبية خلال الأسابيع القليلة الماضية خطوة كبيرة إلى الأمام، مشددا على التعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنفيذ الكامل لقرارات مؤتمر برلين.

ودعا ماس، خلال كلمته بالدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، القوى الخارجية إلى التوقف عن إرسال الأسلحة والمرتزقة لتأجيج الصراع، من أجل التوصل إلى حل شامل في ليبيا.

وأشار الوزير الألماني إلى أن هذا ما سيكون عليه الأمر عندما يقوم هو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بجمع مؤيدي عملية برلين معًا مرة أخرى في بداية أكتوبر المقبل، لإلزامهم بالوفاء بوعودهم.