حقيقة القبض على عبد الحميد الكزة والتحقيق معه في تونس

أكد مصدر ليبي مطلع، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن السلطات التونسية أطلقت، فجر اليوم الثلاثاء، سراح رئيس اللجنة التأسيسية ل “الهيئة البرقاوية” عبد الحميد الكزة بعد مداهمة منزله مساء أمس الإثنين، إلى جانب أشخاص آخرين كانوا برفقته بعد التحقيق معهم.

وقال المصدر إن من بين الأسماء التي كانت رفقة الكزة فوزي الرفادي وعلي شلبي ومحمد وعطية جضران وفرج المقريف وعلي بوذال وجمعة القفل.

وأضاف المصدر ذاته أن التحقيق مع الكزة ومن معه كان بسبب وشاية كيدية، وفق قوله.

من جانبه، نشر الكزة، تدوينة على حسابه الشخصي على “فايسبوك” جاء فيها ما يلي:

“ليطمئن الجميع الحمد لله ما حدث الليلة تم عن طريق جهاز مكافحة الإرهاب بدولة تونس نتيجة تقرير كيدي وعند وصولنا مقر الجهاز تم استقبالنا بكل احترام، تفهموا منا جميعا وطلبوا مننا السموح وقدموا لنا وجبة عشاء وسلموا لنا أوراقنا وهواتفنا والأمر استغرق ساعات محدودة نظرا لأن العدد كان عشرة أشخاص ..عموما كل الشكر للسلطات التونسية وكذلك اشكر كل المتصلين الكثر الذين لم أتمكن من الرد عليهم جميعا”.

يشار إلى أن مصادر أمنية وجمركية رسمية تونسية نفت ل “بوابة افريقيا الإخبارية” علمها بالخبر المذكور ولم تؤكده أو تنفه.