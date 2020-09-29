“السايح”: التوعية الانتخابية مسؤولية وطنية بين المفوضية العليا والمجالس البلدية

ناقش رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح سبل التعاون بين المفوضية والمجالس البلدية لدعم أي عملية انتخابية مرتقبة.

وعقد السايح اجتماع اليوم الثلاثاء مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الغربية هم مفتاح احمادي عميد بلدية زليتن، وجمال بحر عميد بلدية الزاوية، ومصطفى الباروني عميد بلدية الزنتان، وعبد الرؤوف بيت المال عميد بلدية طرابلس. بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب.

وقالت المفوضية في بيان لها إن الاجتماع الذي انعقد بديوان مجلس المفوضية، في طرابلس، ناقش جملة من الموضوعات المتعلقة بالمسار الدستوري وخيارات العملية الانتخابية، وسبل التعاون بين المفوضية والمجالس البلدية لدعم أي عملية انتخابية مرتقبة.

وأشار البيان إلى أن السايح أطلع رؤساء البلديات الواقعة تحت سيطرة “الوفاق” على مستوى جاهزية المفوضية للاستحقاقات الدستورية المقبلة، وأكد على أهمية التعاون بين المفوضية والبلديات في مجال التوعية والدعم اللوجستي، مشيراً إلى أن التوعية الانتخابية مسؤولية وطنية بين المفوضية والمجالس البلدية في إطار تفعيل الشراكة ما بين المفوضية والبلديات، التي نصت عليها التشريعات الانتخابية.