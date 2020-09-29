هاتف الإنقاذ: مصرع 190 مهاجرا إثر غرق قواربهم قبالة السواحل الليبية

أكدت منظمة هاتف الإنقاذ غير الحكومية، المعنية برصد قوارب المهاجرين في المتوسط، مصرع 190 مهاجرا إثر غرق قواربهم خلال شهر سبتمبر الجاري قبالة السواحل الليبية، متهمة دول الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ مع خفر السواحل الليبي بهدف إجبار المهاجرين على العودة إلى ليبيا بدلا من إنقاذهم.

ورصدت المنظمة في تقرير لها، ارتفاعا ملحوظا بحوادث غرق المهاجرين في وسط البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، مؤكدة تلقيها إخطارات من مئات الأشخاص ممن كانوا على متن القوارب في محاولة للوصول إلى أوروبا، حيث يواجهون مصاعب الإبحار.

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