«الحويج» يشارك في مناقشة حول واقع حقوق الإنسان في ظل النزاعات المسلحة

برعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عقدت اليوم الثلاثاء، مناقشة رفيعة المستوى عن واقع حقوق الإنسان في ظل النزاعات المسلحة والحروب ” النموذج الليبي ” عبر الإنترنت (تقنية زووم zoom).

وأوضح الحساب الرسمي وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، على فيسبوك، في بيان، أن المناقشة ضمت الدكتور عبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعددًا من الشخصيات الدولية، وممثلي المنظمات غير الحكومية والأكاديميين، والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان.

وتابع البيان، أن النقاش والحوار جاء حول أفضل السبل والممارسات الجيدة التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان، وحمايتها، وسيادة القانون، ودعم الجهود الرامية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، واحترام القانون الدولي الإنساني في ليبيا، في ضوء النزاعات المسلحة والعنف والحروب، ودعم الأنشطة والسياسات والاستراتيجيات الهادفة؛ لتعزيز الوعي بقضايا حقوق الإنسان والالتزام بها، لاسيما أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) في ليبيا.

ولفت البيان، إلى أن مثل هذه النشاطات والملتقيات التي تقوم بها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تأتي في خضم التحديات الكبيرة التي تواجهها ليبيا في ميدان حقوق الإنسان، خاصة أن ليبيا شهدت عديدًا من الصراعات المسلحة والحوادث الإرهابية أثناء السنوات الماضية ومازالت؛ ما دعا الحاجة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان؛ كونها ركيزة أساسية لتحقيق السلام، والمصالحة الوطنية، وبناء مجتمع يسوده الوئام والاستقرار.