قيادي بـ”الجيش السوري الحر”: توجهنا للقتال في أذربيجان كما فعلنا بليبيا من أجل تركيا

أكد القيادي بتنظيم “الجيش الوطني السوري” زياد حاجي عبيد، ما أوردته تقارير دولية بأن أنقرة أرسلت مرتزقة سوريين إلى أذربيجان لدعمها في الحرب ضد أرمينيا في إقليم كاراباخ المتنازع عليه، مشددا على أن عناصر التنظيم مستعدون للدفاع عن المصالح التركية، سواء داخل أو خارج الأراضي السورية.

وقال عبيد لشبكة «رووداو» الإعلامية التابعة للتنظيم الموالي لتركيا: «نعمل على تعزيز مصالحنا المشتركة مع الجيش التركي، وليس لدي إحصائية بأعداد من ذهبوا للقتال في أذربيجان».

وكشف القيادي المتطرف عن حقيقة الدعم التركي للتنظيم، قائلًا «إن الجيش التركي يقدم الدعم لأكثر من 70 ألف مقاتل، لكن لدينا أكثر من 50 ألف مقاتل لا يتلقون دعمًا حتى الآن»، وأردف: «نحن مستعدون للدفاع عن المصالح التركية سواء داخل أو خارج الأراضي السورية».

وأكد عبيد أن مصالح التنظيم ترتبط بمصالح تركيا، ولذلك ذهب شباب الجيش السوري الحر للقتال في ليبيا، وأضاف: «عندما يتطلب الأمر نذهب إلى أذربيجان مع الجيش التركي».

وتابع عبيد: «نحن مضطرون لرد الدين للجانب التركي، وأن نكون مع الأتراك في خندق واحد، سواء كان ذلك في ليبيا أو في أذربيجان أو في أي مكان آخر، فنحن نتعاون مع الجانب الذي يساعدنا في حل قضيتنا»، وفقا لما نقلته صحيفة “تركيا الآن”.

يشار إلى أن معارك عسكرية نشبت بين أرمينيا وأذربيجان على حدود البلدين المتجاورين، واتهمت أرمينيا تركيا بدفع المرتزقة السوريين نحو اذربيجان لدعمها في القتال الدائر حاليا.