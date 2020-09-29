رئيس الحكومة الليبية يبحث الاحتياجات العاجلة لبلديات «المرج والساحل وجردس العبيد»

بحث رئيس الحكومة الليبية، عبد الله الثني، احتياجات بلديات المرج والساحل وجدرس العبيد، خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بالخصوص.

وأضاف الحساب الرسمي للحكومة الليبية، على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع ضم وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية المرج السيد وليد صلهوب، ورئيس المجلس التسييري لبلدية الساحل السيد يونس عبدالشفيع، ورئيس المجلس التسييري لبلدية جردس العبيد السيد المهدي العبيدي.

وناقش الاجتماع الاحتياجات العاجلة لبلديات المرج والساحل وجردس العبيد، ونسب إنجاز المشاريع في هذه البلديات في كافة القطاعات الخدمية.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة التنسيق بين هذه البلديات باعتبارها ذات حدود متداخلة والتعاون من أجل إيصال الخدمات للمواطنين.