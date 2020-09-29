رئيس الحكومة الليبية يبحث الاحتياجات العاجلة لبلديات «المرج والساحل وجردس العبيد»

بحث رئيس الحكومة الليبية، عبد الله الثني، احتياجات بلديات المرج والساحل وجدرس العبيد، خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بالخصوص.
وأضاف الحساب الرسمي للحكومة الليبية، على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع ضم وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية المرج السيد وليد صلهوب، ورئيس المجلس التسييري لبلدية الساحل السيد يونس عبدالشفيع، ورئيس المجلس التسييري لبلدية جردس العبيد السيد المهدي العبيدي.
وناقش الاجتماع الاحتياجات العاجلة لبلديات المرج والساحل وجردس العبيد، ونسب إنجاز المشاريع في هذه البلديات في كافة القطاعات الخدمية.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة التنسيق بين هذه البلديات باعتبارها ذات حدود متداخلة والتعاون من أجل إيصال الخدمات للمواطنين.
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