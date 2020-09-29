استحداث فرع للمعهد العالي للقضاء بالمنطقة الشرقية لتدريب أعضاء الهيئات القضائية

أقر مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، جملة من التوصيات اليوم الثلاثاء، منها تحديد موعد بداية العام الدراسي للدفعة العشرين، بألا يتجاوز شهر ديسمبر من هذا العام والموافقة على استحداث فرع للمعهد بالمنطقة الشرقية يعني بالتدريب المستمر والتخصصي لأعضاء الهيئات القضائية هناك.

وبحث وزير العدل بحكومة الوفاق المستشار محمد عبدالواحد، خطة الوزارة لتطوير المعهد العالي للقضاء بوصفه القناة التي تمر من خلالها العناصر الجديدة المؤهلة للعمل بالجهاز القضائي.

وبحسب بيان للوزارة، عقد اليوم الثلاثاء مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء اجتماعه الأول برئاسة وزير العدل وبحضور أعضائه وهم مدير المعهد العالي للقضاء وعضو المجلس الأعلى للقضاء ومندوب عن إدارة التفتيش على الهيئات القضائية ومدير إدارة الشؤون الإدارية ومدير إدارة التأهيل بالمعهد، والدكتور أحمد الجهاني وعبدالتواب أبو سعد عضوا المجلس.

كما تحدث الوزير عن جهود الوزارة في إعادة تنظيم وهيكلة المعهد بإصدار مجلس الوزراء القرار رقم 19 لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم المعهد العالي القضائي، والذي بموجبه أصبح مختصا بإجراء التدريب الأساسي، المستمر والمتخصص لأعضاء الهيئات القضائية والموظفين، مشيرا إلي برامج تطوير القدرة المؤسسية والتدريبية للمعهد والتي قامت بها الوزارة بالشراكة مع الجانب الهولندي، خاصة فيما يتعلق بتطوير المناهج التدريبية وطرق التدريس الحديثة.

وتناول جدول الأعمال عددا من المواضيع المهمة، والتي شملت سبل الدفع باستئناف المعهد لدوره في التدريب والتأهيل بعد طول توقف نتيجة للأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وما ترتب عليها من أضرار لحقت بمبنى ومحتويات المعهد.

وأكد عبد الواحد، عزم الوزارة على تذليل كافة الصعوبات لأجل أن يباشر المعهد عامه الدراسي هذا العام 2020، كما ناقش الاجتماع المرحلة التي وصلت إليها أعمال الصيانة والتجهيز التي تجري حاليا.

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