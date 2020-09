بعد توقف دام 7 سنوات .. صحة الوفاق تعلن إعادة قسم العظام بمستشفى طرابلس المركزي للخدمة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم

الثلاثاء، إعادة قسم العظام بمستشفى طرابلس المركزي للخدمة من جديد، بعد توقف دام نحو

7 سنوات، بسبب تهالكه وحاجته الماسة لأعمال صيانة.

وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن القسم شهد أعمال صيانة وتطوير وفق المعايير

الطبية، مبينة أن السعة السريرية للقسم تبلغ خمسون سريرًا.

وأضافت الوزارة أنه تم

تجهيز القسم بعدد أربع غرف عمليات جراحية .

