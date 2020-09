أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية الكفرة،

اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن تماثل 13حالة للشفاء

من الفيروس، مبينة أن إجمالي عدد الإصابات في البلدية بلغ 238 اصابة، و25 حالة

وفاة .

